ФК "Альянса Ліма" оформив трансфер з "Манчестер Сіті"

Новини спорту:До свого переходу в "Манчестер Сіті" Клюйверт буде продовжувати грати в "Альянса Ліма" з метою продовження розвитку.

ФК "Альянса Ліма" досяг трансферної угоди з "Манчестер Сіті" про передачу правого захисника Клюйверта Агілара в англійський клуб після досягнення гравцем повноліття, повідомляє УНН з посиланням на сайт перуанського клубу.

Згідно переговорів, чемпіон чотирьох з восьми останніх сезонів АПЛ, отримає економічні права на 16-річного футболіста, а "Альянса Ліма" збереже відсоток від майбутнього продажу.

5 травня 2021 року Агілару виповниться 18 років, і він перейде в стан топ-клубу Англії та світу.

"Поїздка в "Сіті" занадто значна в моїй кар'єрі, я радий, що мене помітили. Це клуб з видатними гравцями. Моя мета - стати видатним футболістом першої команди", - відреагував Агілар.

Зауважимо, що 16-річний юнак в перуанському клубі виступає на позиції правого захисника та латераля. В його активі 9 проведених поєдинків за "Альянса Ліма" та три за збірну Перу U-23.