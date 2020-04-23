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У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус

У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
07:21 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:34-річний Гуд повинен був битися з Белалом Мухаммадом на UFC-249, але відмовився від бою через травму. Пізніше з’ясувалося, що у нього коронавірус.

Представник змішаних єдиноборств американець Лайман Гуд став першим спортсменом з UFC, який здав позитивний тест на коронавірус. Про це інформує УНН з посиланням на "ESPN".

Гуд та його дівчина заразилися вірусом, але вже одужали.

“Я знав, що щось трапилося. Я знаю своє тіло. Я пройшов через все це. У своєму житті я отримав багато травм, але це було по-іншому. Для мене моє тіло було певним індикатором того, як я фізично почуваюся тощо. І я свого тіла просто взагалі не відчував. Насправді мене турбували тільки мої товариші по команді, мої тренери і всі, з ким я контактував. Добре, що вони не заразилися і не заразили інших. Я б відчував за це відповідальність”, — зізнався 34-річний боєць.

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Також додамо, в активі американця 5 боїв в UFC і 3 перемоги.

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Все по темі:

UFC, Covid-19, Лайман Гуд, Напівсередньоваговик, Бієць.
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