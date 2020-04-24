Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею

Новини спорту:Українська збірна виступатиме у групі В Першого дивізіону.

Стали відомі суперники чоловічої збірної України з хокею на чемпіонаті світу-2021. Як повідомляє офіційний сайт ФХУ, програма чемпіонатів світу була затверджена радою Міжнародної федерації хокею у форматі відеоконференції.

Збірній України в наступному році належить зіграти в групі В Першого дивізіону. Суперниками нашої команди будуть збірні Литви, Польщі, Японії, Естонії та Сербії.

Матчі пройдуть з 25 квітня по 1 травня 2021 року. Право проведення турніру залишається за польським Катовіце.

Як повідомляв УНІАН, у лютому збірна України не зуміла подолати кваліфікаційний етап на Олімпіаду-2020.