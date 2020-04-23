Підручний: Скажу відверто, з кожним сезоном мотивації стає все менше

Новини спорту:Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний підбив підсумки сезону-2019/2020.

Срібна медалі в чоловічій естафеті у Новому Месті надала українським біатлоністам додаткової мотивації перед підготовкою до нового сезону.

Про це розповів капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний.

"Вперше за багато років чоловіча команда піднялася на срібний подіум Кубка світу. Це дуже нас радує і мотивує працювати ще більше і краще. Ця гонка і особисто мені додає мотивації в підготовці до наступного сезону, тому що, скажу відверто, з кожним сезоном мотивації стає все менше", - відзначив Підручний.

Нагадаємо, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував календар нового розіграшу Кубка світу.