Національна хокейна ліга поновить сезон у липні, тільки без глядачів

Новини спорту:Гратимуть на кількох нейтральних аренах без глядачів.

Національна хокейна ліга (НХЛ) розглядає варіант поновлення сезону в липні. Президент «Флориди Пантерс» Метт Колдвелл відзначив, що це попередній план, повідомив журналіст Енді Слейтер на своїй сторінці у Twitter.

Колдвелл заявив, що ліга планує проводити матчі на 4-5 нейтральних аренах з обмеженою кількістю глядачів або при порожніх трибунах.

Керівництво НХЛ готове розтягнути сезон до кінця серпня. Більшість команд ліги підтримує скорочення серій в плей-офф, проте не в фіналі Кубка Стенлі.

Нагадаємо, НХЛ безстроково призупинила матчі в березні. Ліга продовжила карантин гравців до 30 квітня через пандемію коронавірусу.