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Лопес: Ми зуміли залізти в голову Ломаченку

Лопес: Ми зуміли залізти в голову Ломаченку
16:15 Сьогодні Телеграф champion.com.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Теофімо Лопес в черговий раз прокоментував бій з Василем Ломаченком.

Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес має психологічну перевагу над чемпіоном WBC, WBA і WBO Василем Ломаченком.

Про це розповів сам американський боксер.

"Ви знаєте, ми зуміли залізти в голову Ломаченку. Моєму батькові це точно вдалося зробити. Ніхто ніколи не бачив, як Ломаченко каже якесь лайно. Він пускає в хід тільки свої руки, б'є своїх суперників, відправляючи їх в невідомість. Він явно щось відчуває після наших слів. Він відчуває загрозу. Після всього сказаного він хоче подивитися в наші обличчя і запитати, чому ми його не поважаємо", - розповів Лопес.

Ломаченко переміг Мейвезера у віртуальному поєдинку

"Я впевнений, що нокаутую Ломаченка. Неважливо, яка рука відправить його в нокаут, одна з них точно надере йому зад", - додав він.

Нагадаємо, український боксер першої середньої вагової категорії, бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 Тарас Шелестюк сподівається провести поєдинок за світове чемпіонське звання.

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