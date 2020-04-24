Волейбольні єврокубки відмінили через коронавірус

Новини спорту:Адміністративна рада ЄКВ скасувала проведення змагань національних збірних “Золотої Євроліги” та “Срібної Євроліги” 2020 року, запланованих на кінець травня.

Намагаючись вирішити проблеми, пов’язані з пандемією коронавірусу, адміністрація ЄКВ затвердила "план Маршалла" для європейського волейболу, інформує УНН з посиланням на ФВУ.

План включив низку заходів для якомога швидшого відновлення повноцінного робочого процесу, які враховують інвестиції та пільги в розмірі близько 11,5 млн. євро для всіх клубів і національних федерацій, хто постраждав від коронавірусу.

Колегія адміністрації ЄКВ вирішила скасувати решту матчів європейських кубкових турнірів 2020 року, включаючи суперфінал Ліги чемпіонів, запланований на 16 травня в Берліні. При цьому, незалежно від вищезазначеного, ЄКВ погодилася виділити більше 80 відсотків запланованого призового фонду командам у Лізі чемпіонів, Кубку ЄКВ та Кубку Виклику.

Адміністративна рада ЄКВ також скасувала проведення змагань національних збірних “Золотої Євроліги” та “Срібної Євроліги” 2020 року, запланованих на кінець травня — початок червня.

Додамо, щодо кваліфікаційних турнірів ЧЄ-2021, то ЄКВ розробила заходи щодо полегшення організації домашніх та виїзних матчів їхніх учасників, а також визначила місця для їх можливого проведення у січні 2021 року. Втім, остаточне рішення по цьому питанню буде прийнято до 1 липня.