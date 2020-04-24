США зіграє в одній групі з Канадою на хокейному турнірі Ігор-2022

Новини спорту:XXIV зимові Олімпійські ігри пройдуть у столиці Китаю з 4-го по 20 лютого 2022 року.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) назвала групи хокейного турніру Олімпійських іграх-2022, які пройдуть у Пекіні (Китай). Групи на турнірі формуються згідно з оновленим світовим рейтингом, повідомляє у п'ятницю офіційний сайт Міжнародної федерації хокею.

Група А: Канада (1-е місце в рейтингу), США (6), Німеччина (7), Китай (12)

Група В: Росія (2), Чехія (5), Швейцарія (8), переможець кваліфікації 3

Група С: Фінляндія (3), Швеція (4), переможець кваліфікації 1, переможець кваліфікації 2.

Фінальний етап відбору олімпійської кваліфікації запланований на 27-30 серпня нинішнього року в таких групах:

Група D: Словаччина, Білорусь, Австрія, Польща. (Матчі пройдуть у Братиславі, Словаччина).

Група Е: Латвія, Франція, Італія, Угорщина. (В Ризі, Латвія).

Група F: Норвегія, Данія, Корея, Словенія. У Норвегії (Місце проведення поки не назвали).

Склад груп жіночого олімпійського турніру:

Група А: США (1), Канада (2), Фінляндія (3), Росія (4), Швейцарія (5)

Група В: Японія (6), переможець кваліфікації 1, переможець кваліфікації 2, переможець кваліфікації 3, Китай (10).

Фінальний етап відбору на Олімпійські ігри пройде 11-14 лютого 2021 року. Першочергове право на проведення выдбыркових турнірів мають Чехія, Німеччина та Швеція.