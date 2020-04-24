Скачать
П'ятниця, 24.04.2020
Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы
Шахтер вернулся к тренировкам на поле, футболисты были разделены на группы
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди

Українські гандболістки не відібралися на Євро-2020

Українські гандболістки не відібралися на Євро-2020
19:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Чемпіонат Європи має пройти з 2 по 20 грудня в Данії та Норвегії.

Решта відбіркових матчів чемпіонату Європи 2020 року з гандболу серед жінок скасовані. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської гандбольної федерації (EHF).

Жіноча збірна України, програвши в перших турах кваліфікації (група 7) Румунії на виїзді (24:27) і Польщі вдома (26:27), не потрапила у фінальну частину турніру.

На Євро-2020 на підставі рейтингу виступлять Франція, Росія, Голландія, Румунія, Швеція, Угорщина, Чорногорія, Німеччина, Сербія, Іспанія, Словенія, Польща, Чехія і Хорватія. Збірні Норвегії і Данії зіграють на турнірі на правах господарів.

Волейбольні єврокубки відмінили через коронавірус

Чемпіонат Європи має пройти з 2 по 20 грудня в Данії та Норвегії. Жеребкування фінального турніру відбудеться 18 червня у Відні (Австрія).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Гандбол, Жінки, Євро-2020, Матчі кваліфікації.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею
02 “Ломаченко - дуже талановитий боксер", - мексиканець Альварес
03 Директор німецької футбольної ліги заявив, що вони готові поновити чемпіонати
04 Колишній спортсмен вилікувався від раку мозку
05 Чемпіонат Німеччини футболісти дограватимуть в масках
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся