Українські гандболістки не відібралися на Євро-2020

Новини спорту:Чемпіонат Європи має пройти з 2 по 20 грудня в Данії та Норвегії.

Решта відбіркових матчів чемпіонату Європи 2020 року з гандболу серед жінок скасовані. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської гандбольної федерації (EHF).

Жіноча збірна України, програвши в перших турах кваліфікації (група 7) Румунії на виїзді (24:27) і Польщі вдома (26:27), не потрапила у фінальну частину турніру.

На Євро-2020 на підставі рейтингу виступлять Франція, Росія, Голландія, Румунія, Швеція, Угорщина, Чорногорія, Німеччина, Сербія, Іспанія, Словенія, Польща, Чехія і Хорватія. Збірні Норвегії і Данії зіграють на турнірі на правах господарів.

Чемпіонат Європи має пройти з 2 по 20 грудня в Данії та Норвегії. Жеребкування фінального турніру відбудеться 18 червня у Відні (Австрія).