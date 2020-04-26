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"Барселона", "ПСЖ", "Кіль" і "Веспрем" зіграють у "Фіналі чотирьох" Ліги чемпіон

"Барселона", "ПСЖ", "Кіль" і "Веспрем" зіграють у "Фіналі чотирьох" Ліги чемпіон
12:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Решту матчів жіночого Кубка ЄГФ і Кубка виклику так само, як і у чоловіків, вирішено не проводити.

Матчі 1/8 фіналу і чвертьфінали чоловічої гандбольної Ліги чемпіонів скасовані у зв'язку з пандемією COVID-19.

Таке рішення прийняв виконком Європейської федерації гандболу (ЄГФ), повідомляє офіційний сайт організації.

Володарями путівок у "Фінал чотирьох" стали по дві кращі команди попередніх груп А і В - іспанська "Барселона", французький "Парі Сен-Жермен", німецький "Кіль" і угорський "Веспрем". Вирішальний етап Ліги чемпіонів ЄГФ планується провести 28-29 грудня в німецькому Кельні. Розіграші Кубка ЄГФ і Кубка виклику завершені достроково без виявлення переможців.

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Чвертьфінальні поєдинки жіночої Ліги чемпіонів, які повинні були відбутися в червні, скасовані. ЄГФ розглядає можливість їх проведення 3 вересня. "Фінал чотирьох" запланований на 5-6 вересня в угорському Будапешті. Якщо в ці терміни провести матчі не вдасться, то альтернативні дати проведення вирішального етапу будуть визначені в жовтні 2020 року. В цьому випадку чвертьфінали проводитися не будуть, а учасниками вирішального етапу стануть кращі клуби з двох груп основного раунду - угорський "Дьйор", данський "Есбьєрг" і французькі "Брест" і "Мец".

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Гандбол, ПСЖ, Барселона, Киль, Ліга чемпіонів.
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