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Поліція Німеччини проти поновлення Бундесліги

Поліція Німеччини проти поновлення Бундесліги
12:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Раніше президент Німецької футбольної ліги Крістіан Зайферт повідомив, що матчі чемпіонату Німеччини (без глядачів) можуть поновити 9 травня, якщо так вирішать політики.

«Відновлення матчів матиме руйнівні наслідки», – вважають в поліції. Віце-президент Союзу поліції Німеччини Йорг Радек виступив проти поновлення ігор Бундесліги 9 травня, повідомляє видання Frankfurter Allgemeine.

«Ми не повинні забувати, в якій особливій ситуації ми всі перебуваємо. Потрібно розробити план перезапуску чемпіонату, але він, схоже, не враховує всі аспекти.

Відновлення матчів матиме руйнівні наслідки. Можна контролювати те, що відбувається на стадіоні, але це не стосується простору перед ним. Вболівальники не повинні збиратися за межами стадіону під час пандемії. Це не лише заборонено, але і безвідповідально. Нам доведеться контролювати дотримання заходів безпеки в громадських місцях. Нам доведеться втручатися, щоб забезпечити порядок», - заявив Радек.

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Нагадаємо, останній матч Бундесліги зіграли 11 березня. Лідером німецького чемпіонату залишається «Баварія», яка на чотири очки випереджає найближчого переслідувача, дортмундську «Боруссію».

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Полиция, Бундеслига, Футбол, Німеччина.
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