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"Барселона" може відмовитись догравати сезон

"Барселона" може відмовитись догравати сезон
23:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Після 27 турів «Барселона» посідає перше місце, «Реал» йде на другому місці, відстаючи на два очки.

Лідер Ла Ліги проти поспішних рішень і вимагає протиепідеміологічних гарантій.

Керівництво «Барселони» обговорить можливість відмови від участі в офіційних матчах, якщо іспанські та європейські футбольні керівники приймуть занадто поспішне рішення про відновлення сезону, повідомляє Sport.es.

У клубі ставлять на перше місце здоров'я футболістів і не хочуть, щоб хтось із гравців заразився під час матчу. У Спортивному містечку «Барселони» клуб може забезпечити всі необхідні санітарні заходи, щоб уникнути зараження, проте ніхто не може дати гарантій, що цього не станеться під час подорожей, а також при контакті з людьми не з клубу.

Футбольний чемпіонат Польщі поновлять 29 травня

Президент елітного іспанського дивізіону (Ла Ліги) Хав'єр Тебас вже заявив про те, що окремі клуби чи футболісти будуть покарані, якщо відмовляться виходити на поле, коли уряд Іспанії дозволить відновити чемпіонат.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії призупинили на початку березня через пандемію коронавірусу.

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Барселона, Футбол, Іспанія, Футбольний сезон.
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