Скачать
Субота, 25.04.2020
Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть
Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть
Бокс во время пандемии: бойцы в масках провели дуэль взглядов (Видео)
Бокс во время пандемии: бойцы в масках провели дуэль взглядов (Видео)
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
Барселона может отказаться доигрывать чемпионат
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка

Футбольний чемпіонат Польщі поновлять 29 травня

Футбольний чемпіонат Польщі поновлять 29 травня
17:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Футбольний чемпіонат Польщі планують завершити 18-19 липня.

Вже 4 травня польські клуби починають тренуватися.

Футбольний чемпіонат Польщі (Екстракляса) планують поновити наприкінці травня. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив план виходу з карантину, який дозволяє командам повернутися до тренувань і відновити чемпіонат, повідомляє сайт ліги.

Згідно з цим планом, повернення чемпіонату передбачає чотири етапи: тестування гравців та співробітників клубів і початок тренувань в групах по кілька людей (3-4 травня), початок командних тренувань (10 травня), повторне тестування гравців, співробітників клубів і суддів (27-28 травня), проведення 27-го туру чемпіонату без глядачів (29-31 травня).

Син Зідана вирішив грати за футбольну збірну Алжиру

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат Польщі призупинили на початку березня. Після 26 турів лідирує в Екстрклясі «Легія» (Варшава), яка випереджає «Пяст» (Глівіце) на вісім очок.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Польща, Тренування, Футбольний чемпіонат Польщі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
02 Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри
03 Український воротарь Андрій Лунін дограє сезон у складі "Ов'єдо"
04 Українські гандболістки не відібралися на Євро-2020
05 Лінарес не виключає можливості реваншу з Ломаченком
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся