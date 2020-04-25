Футбольний чемпіонат Польщі поновлять 29 травня

Новини спорту:Футбольний чемпіонат Польщі планують завершити 18-19 липня.

Вже 4 травня польські клуби починають тренуватися.

Футбольний чемпіонат Польщі (Екстракляса) планують поновити наприкінці травня. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив план виходу з карантину, який дозволяє командам повернутися до тренувань і відновити чемпіонат, повідомляє сайт ліги.

Згідно з цим планом, повернення чемпіонату передбачає чотири етапи: тестування гравців та співробітників клубів і початок тренувань в групах по кілька людей (3-4 травня), початок командних тренувань (10 травня), повторне тестування гравців, співробітників клубів і суддів (27-28 травня), проведення 27-го туру чемпіонату без глядачів (29-31 травня).

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу чемпіонат Польщі призупинили на початку березня. Після 26 турів лідирує в Екстрклясі «Легія» (Варшава), яка випереджає «Пяст» (Глівіце) на вісім очок.