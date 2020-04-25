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Син Зідана вирішив грати за футбольну збірну Алжиру

Син Зідана вирішив грати за футбольну збірну Алжиру
14:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Раніше голкіпер грав за юнацьку збірну Франції (U17).

Футбольний голкіпер мадридського "Реала" Лука Зідан, який виступає в оренді за іншу іспанську команду - "Расинг (Сантандер), вирішив грати за збірну Алжиру.

У гравця є можливість представляти Францію, проте він вважає, що в Алжирі вын матиме більше шансів грати в основному складі, повідомляє Sports Finding.

21-річний воротар вже спілкувався з головним тренером алжирської національної команди Джамелем Бельманді. В Алжирі сподіваються, що Лука зіграэ за збірну вже у відбіркових матчах до чемпіонату світу восени 2020 року.

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Лука є сином чемпіона світу у складі збірної Франції Зінедіна Зідана, який нині тренує мадридський "Реал".

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Франция, Зидан, Алжир, Футбол, Зинедин Зидан.
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