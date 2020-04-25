Роналду залишається в "Ювентусі" до літа 2022 року

Новини спорту:35-річний португалець має намір до кінця відпрацювати свій контракт з туринською командою, який розрахований до літа 2022 року.

Португальський нападник поклав край чуткам про перехід в інший клуб.

Нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду пообіцяв керівництву клубу нікуди не йти аж до закінчення угоди, про це повідомляє видання Tuttosport.

У Роналду склалися хороші взаємини з керівниками клубу, які і в період пандемії коронавірусу часто зв'язуються з ним і турбуються про його здоров'я. Португальцю подобається серйозний підхід клубу до будь-якої справи, тому в найближчому майбутньому замислюватися про зміну клубної прописки він не збирається.

Нагадаємо, усі футбольні ліги Європи, за винятком чемпіонату Білорусі, призупинили через пандемію коронавірусу. В італійській Серії А після 26 турів лідирує «Ювентус» – 63 очки. На другому місці «Лаціо» - 62 очки. В травні італійські клуби можуть відновити тренування, а Серія А почне грати не раніше червня.