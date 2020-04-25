Скачать
Субота, 25.04.2020
Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть
Испанским клубам грозят техническим поражением, если они откажутся играть
Французский футболист помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом
Французский футболист помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом
Ибрагимович забил гол в Швеции (Видео)
Ибрагимович забил гол в Швеции (Видео)
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка
US Open-2020 могут перенести из Нью-Йорка

Український воротарь Андрій Лунін дограє сезон у складі "Ов'єдо"

Український воротарь Андрій Лунін дограє сезон у складі "Ов'єдо"
12:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Мадридський клуб продовжить угоду, якщо сезон поновиться і передбачатиме матчі в липні і серпні.

Орендна угода українського воротаря Андрія Луніна з "Ов'єдо" розрахована до 30 червня, але "Реал" планує залишити воротаря в команді другого дивізіону (Сегунді) до фактичного кінця сезону, повідомляє COPE.

Мадридський клуб продовжить угоду, якщо сезон поновиться і передбачатиме матчі в липні і серпні. Представники "Реала" залишилися задоволені виступами українця в "Ов'єдо".

Також джерело підтверджує інформацію, що «Реал» розглядає повернення Луніна в якості другого воротаря на наступний сезон. Нинішній дублер першого номера "Реала" Тібо Куртуа, Альфонс Ареоля, залишає клуб після закінчення орендної угоди. Він повертається в "Парі Сен-Жермен".

Лунін підписав контракт з "Реалом" влітку 2018 року. Він грав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо". За "Ов'єдо" (клуб другого дивізіону Іспанії) Лунін з січня відіграв 9 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії (Ла Ліга) призупинили через пандемію коронавірусу. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Реал, Сезон, Склад, Андрій Лунін, Ов'єдо, Український воротарь, Орендна угода.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
02 Українські гандболістки не відібралися на Євро-2020
03 Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри
04 "Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
05 Лінарес не виключає можливості реваншу з Ломаченком
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся