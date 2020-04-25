Український воротарь Андрій Лунін дограє сезон у складі "Ов'єдо"

Новини спорту:Мадридський клуб продовжить угоду, якщо сезон поновиться і передбачатиме матчі в липні і серпні.

Орендна угода українського воротаря Андрія Луніна з "Ов'єдо" розрахована до 30 червня, але "Реал" планує залишити воротаря в команді другого дивізіону (Сегунді) до фактичного кінця сезону, повідомляє COPE.

Мадридський клуб продовжить угоду, якщо сезон поновиться і передбачатиме матчі в липні і серпні. Представники "Реала" залишилися задоволені виступами українця в "Ов'єдо".

Також джерело підтверджує інформацію, що «Реал» розглядає повернення Луніна в якості другого воротаря на наступний сезон. Нинішній дублер першого номера "Реала" Тібо Куртуа, Альфонс Ареоля, залишає клуб після закінчення орендної угоди. Він повертається в "Парі Сен-Жермен".

Лунін підписав контракт з "Реалом" влітку 2018 року. Він грав в оренді за "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо". За "Ов'єдо" (клуб другого дивізіону Іспанії) Лунін з січня відіграв 9 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії (Ла Ліга) призупинили через пандемію коронавірусу. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.