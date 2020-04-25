Скачать
Субота, 25.04.2020
UFC проведет три турнира с 9 по 16 мая
UFC проведет три турнира с 9 по 16 мая
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Официально: выборы президента УПЛ перенесли на 25 мая
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
Майк Тайсон возобновил тренировки и готовится к возвращению
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди
В Беларуси придумали, как наказать Хачериди

Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри

Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри
07:32 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Однак українець бачить себе тренером або агентом, але ще зарано про це говорити.

Колишній лідер харківського "Металіста", нападник збірної України Марко Девіч в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2" зізнався, що його шлях професійного футболіста добіг завершення, передає УНН.

“Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з „Сабахом“ добіг кінця. Більше не бачу себе серед професійних футболістів”, — наголосив Девіч.

Однак українець бачить себе тренером або агентом, але ще зарано про це говорити.

ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям

Відзначимо, що 36-річний Девіч виступав за “Волинь”, “Металіст” та “Шахтар” в Україні 9-ть сезонів. В його активі 98 голів за “Металіст” — рекорд історії команди. Також виступав за збірну України (35 матчів, 7 голів).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Марко Девич, Збірна України, Нападник, Завершення кар'єри.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
02 "Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
03 Українські гандболістки не відібралися на Євро-2020
04 Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри
05 Лінарес не виключає можливості реваншу з Ломаченком
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся