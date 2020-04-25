Марко Девіч оголосив про завершення кар'єри

Новини спорту:Однак українець бачить себе тренером або агентом, але ще зарано про це говорити.

Колишній лідер харківського "Металіста", нападник збірної України Марко Девіч в інтерв'ю телеканалам "Футбол 1/2" зізнався, що його шлях професійного футболіста добіг завершення, передає УНН.

“Скажу відверто: буду закінчувати з футболом, адже контракт з „Сабахом“ добіг кінця. Більше не бачу себе серед професійних футболістів”, — наголосив Девіч.

Однак українець бачить себе тренером або агентом, але ще зарано про це говорити.

Відзначимо, що 36-річний Девіч виступав за “Волинь”, “Металіст” та “Шахтар” в Україні 9-ть сезонів. В його активі 98 голів за “Металіст” — рекорд історії команди. Також виступав за збірну України (35 матчів, 7 голів).