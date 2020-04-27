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Міжнародний союз стрілецького спорту переносить юніорську першість Європи

Міжнародний союз стрілецького спорту переносить юніорську першість Європи
11:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Турнір мав пройти з 25 червня по 2 липня, але поставлений на 7-14 вересня, інформує офіційний сайт ISSF.

Міжнародний союз стрілецького спорту (ISSF) оголосив про перенесення через пандемію COVID-19 юніорської першості Європи з кульової стрільби в хорватському Осієку.

Турнір мав пройти з 25 червня по 2 липня, але поставлений на 7-14 вересня, інформує офіційний сайт ISSF.

Можливість провести першість Європи у вересні остаточно визначиться 1 липня.

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Нагадаємо, раніше були скасовані юніорська першість світу з кульової та стендової стрільбі в німецькому Зуле (11-19 липня), етапи Кубка світу в Нью-Делі (Індія, - 5-29 травня), Мюнхені (Німеччина, - 2-9 червня) і Баку (Азербайджан, - 22 червня - 3 липня).

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Все по темі:

Хорватия, Пандемия, Коронавірус, Міжнародний союз стрілецького спорту, першість Європи, Юніори, Вересень.
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