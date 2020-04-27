Міжнародний союз стрілецького спорту переносить юніорську першість Європи

Міжнародний союз стрілецького спорту (ISSF) оголосив про перенесення через пандемію COVID-19 юніорської першості Європи з кульової стрільби в хорватському Осієку.

Турнір мав пройти з 25 червня по 2 липня, але поставлений на 7-14 вересня, інформує офіційний сайт ISSF.

Можливість провести першість Європи у вересні остаточно визначиться 1 липня.

Нагадаємо, раніше були скасовані юніорська першість світу з кульової та стендової стрільбі в німецькому Зуле (11-19 липня), етапи Кубка світу в Нью-Делі (Індія, - 5-29 травня), Мюнхені (Німеччина, - 2-9 червня) і Баку (Азербайджан, - 22 червня - 3 липня).