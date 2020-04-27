Автоперегони "Формули-1" у цьому році скасовані

Новини спорту:Організатори Гран-прі Франції заявили про скасування свого етапу чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів "Формули-1" сезону 2020 року.

Проведення Гран-прі стало неможливим через продовження у Франції карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, а також закриття Шенгенської зони, повідомили організатори змагань.

"З огляду на розвиток пандемії коронавірусу, гонку проводити не можна. Французький етап відбудеться влітку 2021 року", - заявив генеральний директор змагань Ерік Бує.

Нагадаємо, Гран-прі Франції на автодромі "Поль Рікар" мав пройти 28 червня.

Раніше були скасовані Гран-прі Австралії та Монако. Інші гонки чемпіонату світу "Формули-1" відкладені на більш пізній термін. Найближчим у календарі залишається Гран-прі Австрії, який запланований на 5 травня. Організатори змагань в Шпільбергу заявляли про готовність прийняти одразу дві гонки.