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У деяких волейбольних лігах ще Чемпіонат України може бути дограний

У деяких волейбольних лігах ще Чемпіонат України може бути дограний
15:47 Сьогодні Телеграф Фото: sport.ua Фото: pixabay.com

Новини спорту:Наставники команд вищої, першої та другої ліг висловилися за проведення вирішальних матчів

Як відомо, через пандемію коронавіруса і введення в країні карантину, члени виконкому Федерації волейболу України (ФВУ) більшістю голосів ухвалили рішення про дострокове завершення національного чемпіонату в чоловічій і жіночій Суперлігах без визначення переможця та призерів. Втім, днями Директорат ФВУ провів опитування головних тренерів команд вищої, першої та чоловічий другої ліги, де чемпіонати продовжували перебувати на вимушеній паузі.

Цікаво, що внаставники майже одноголосно (за винятком вищолігових «Політехніка-Одеса» - у чоловіків і «Легенди-Wnet» - у жінок) висловили бажання обов'язково завершити змагання на ігрових майданчиках.

Тобто, визначити чемпіонів і призерів виключно за спортивним принципом безпосередньо у волейбольних поєдинках.

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Тож Директорат ФВУ взяв до уваги ці побажання і тепер все буде залежати від того, яке рішення прийме керівництво нашої держави на період після 11 травня, дати офіційного завершення карантину.

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Спорт, Волейбол, Чемпіонат України, Волейбольний матч.
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