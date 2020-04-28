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World Athletics виділить пів мільйона доларів на фінансову підтримку спортсменів

World Athletics виділить пів мільйона доларів на фінансову підтримку спортсменів
17:17 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Ті позбулися доходу через масове скасування змагань.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) спільно з Міжнародним легкоатлетичним фондом (IAF) виділили 500 тисяч доларів на фінансову підтримку спортсменів.

В умовах пандемії COVID–19 доходи атлетів виявилися під загрозою через скасування великих змагань в нинішньому році.

Діамантова ліга на сьогоднішній день безстроково відклала сім своїх етапів, а чемпіонат Європи в серпні був скасований.

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При цьому президент World Athletics Себастьян Коу сподівається провести частину легкоатлетичного сезону в нинішньому році.

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Атлетика, Новини спорту, Спортсмени, Фінансова підтримка, World Athletics.
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