World Athletics виділить пів мільйона доларів на фінансову підтримку спортсменів

Новини спорту:Ті позбулися доходу через масове скасування змагань.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) спільно з Міжнародним легкоатлетичним фондом (IAF) виділили 500 тисяч доларів на фінансову підтримку спортсменів.

В умовах пандемії COVID–19 доходи атлетів виявилися під загрозою через скасування великих змагань в нинішньому році.

Діамантова ліга на сьогоднішній день безстроково відклала сім своїх етапів, а чемпіонат Європи в серпні був скасований.

При цьому президент World Athletics Себастьян Коу сподівається провести частину легкоатлетичного сезону в нинішньому році.