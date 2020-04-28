World Athletics виділить пів мільйона доларів на фінансову підтримку спортсменів

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) спільно з Міжнародним легкоатлетичним фондом (IAF) виділили 500 тисяч доларів на фінансову підтримку спортсменів.
В умовах пандемії COVID–19 доходи атлетів виявилися під загрозою через скасування великих змагань в нинішньому році.
Діамантова ліга на сьогоднішній день безстроково відклала сім своїх етапів, а чемпіонат Європи в серпні був скасований.
При цьому президент World Athletics Себастьян Коу сподівається провести частину легкоатлетичного сезону в нинішньому році.