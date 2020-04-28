Українець став переможцем онлайн-турніру з шахів Sunway Sitges Sevilla

Новини спорту:17-річний киянин Кирило Шевченко вийшов переможцем міжнародного онлайн-турніру з шахів Sunway Sitges Sevilla.

Загалом в турнірі взяли участь понад 190 шахістів з 76 країн, які визначали переможця та призерів за швейцарською системою в дев'ять турів з класичним контролем часу, повідомляє Укрінформ.

Український гросмейстер Кирило Шевченко в підсумку набрав 7 очок з 9-ти можливих, випередивши за додатковими показниками вісім гравців, в активі яких також по 7 очок.

Друге місце посів парагваєць Аксель Бахман, третє - Чінна Редді Мехар з Індії. Співвітчизник Шевченка 45-річний Михайло Копилов фінішував дев'ятим.