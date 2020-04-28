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УЄФА виділив мільйони УАФ на боротьбу з наслідками коронавірусу

УЄФА виділив мільйони УАФ на боротьбу з наслідками коронавірусу
07:51 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:УЄФА виділив 55 національним асоціаціям 236,5 мільйона євро.

Українська асоціація футболу отримає 4,3 мільйона євро на допомогу в боротьбі з наслідками COVID-19. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Аналогічні суми отримають і інші національні асоціації. Загалом у рамках програми HatTrick УЄФА виділив 55 асоціаціям 236,5 мільйона євро.

При цьому УЄФА дозволив асоціаціям самим визначити, на вирішення яких завдань направити дані кошти у світлі негативного впливу пандемії коронавіруса на футбол на всіх рівнях.

Автоперегони "Формули-1" у цьому році скасовані

Нагадаємо, в українському футболі сезон через коронавірус тимчасово зупинено з 17 березня.

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Спорт, УЄФА, Футбол, Финансі, Коронавірус.
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