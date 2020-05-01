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Замість уроку про агресію Росії проти України показали відеоурок з Усиком

Замість уроку про агресію Росії проти України показали відеоурок з Усиком
15:04 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новини спорту:Український боксер мимоволі опинився в епіцентрі скандалу

Вчора, 30 квітня «Всеукраїнська школа онлайн» порушила заявлений розклад відеоуроків для одинадцятикласників на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки.

Замість запланованого уроку на тему «Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна» був показаний урок на тему науково-технологічної революції з Олександром Усиком.

Такі зміни в розкладі викликали невдоволення у багатьох українських глядачів.

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МОН України пояснило зміну в розкладі тим, що урок на тему «Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна» не був підготовлений до ефіру через технічні причини, і довелося замінити його іншим.

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Спорт, Усик, Росія, видеоурок, Україна.
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