Замість уроку про агресію Росії проти України показали відеоурок з Усиком

Новини спорту:Український боксер мимоволі опинився в епіцентрі скандалу

Вчора, 30 квітня «Всеукраїнська школа онлайн» порушила заявлений розклад відеоуроків для одинадцятикласників на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки.

Замість запланованого уроку на тему «Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна» був показаний урок на тему науково-технологічної революції з Олександром Усиком.

Такі зміни в розкладі викликали невдоволення у багатьох українських глядачів.

МОН України пояснило зміну в розкладі тим, що урок на тему «Агресія Росії проти України в 2014 році. Російсько-українська війна» не був підготовлений до ефіру через технічні причини, і довелося замінити його іншим.