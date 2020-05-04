Гольф-клуби в США відкрили попри пандемію COVID-19

Новини спорту:У той час, як у США продовжує зростати кількість заражень COVID-19, Trump Organization 1 та 2 травня відкрила гольф-клуби одразу в кількох штатах.

Про це повідомляє CNN.

"Наразі відкрито кілька майданчиків для гольфу компанії Trump Organization, які раніше (з початком пандемії – ред.) були закритими", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, почали роботу гольф-клуби в Маямі (Флорида), Вест Палм Біч (Флорида), Бедмінстері (Нью-Джерсі), Вашингтоні (Округ Колумбія), Потомак Фолсі (Вірджинія).

Як зазначається у повідомленні, відвідувачі клубів мають обов'язково носити маски та зберігати соціальну дистанцію.

Як відомо, Trump Organization до початку президентства Дональда Трампа була його основним бізнесом у сфері управління нерухомістю, який охоплює близько 500 об'єктів, у тому числі хмарочосів, готелів, курортних комплексів, гольф-клубів тощо. У 2017 році, після обрання президентом США, Трамп передав керівництво своєю компанією своїм двом синам.

Наразі в США зареєстровано понад 1,115 млн випадків зараження коронавірусом. За останню добу кількість інфікованих в країні зросла на 34 тисячі.