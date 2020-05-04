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IBU змінив місцезнаходження штаб-квартири

IBU змінив місцезнаходження штаб-квартири
22:10 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter

Новини спорту:IBU не може розширити будівлю.

Штаб-квартира Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) перебралася в новий будинок в Зальцбурзі (Австрія). Тепер штаб-квартира знаходиться в більш сучасній і місткій будівлі в Аніфі, передмісті Зальцбурга. Там раніше знаходився офіс компанії Sony.

У попередній будівлі в Зальцбурзі IBU перебував протягом 14 років. Але, як повідомляє організація, подальше розширення в тому приміщенні було неможливо.

"Наш новий офіс допоможе зміцнити позиції IBU, сприятиме більш ефективній роботі організації. З нетерпінням чекаю початку роботи з колегами в новому офісі", - наводить слова генерального секретаря IBU Нікласа Карлссона прес-служба організації.

Український спорт з наступного тижня буде виходити з карантину

Минулий сезон Кубка світу з біатлону був завершений достроково через пандемію коронавірусу.

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Биатлон, IBU, Нова, Австрія, Шта-квартира.
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