IBU змінив місцезнаходження штаб-квартири

Новини спорту:IBU не може розширити будівлю.

Штаб-квартира Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) перебралася в новий будинок в Зальцбурзі (Австрія). Тепер штаб-квартира знаходиться в більш сучасній і місткій будівлі в Аніфі, передмісті Зальцбурга. Там раніше знаходився офіс компанії Sony.

У попередній будівлі в Зальцбурзі IBU перебував протягом 14 років. Але, як повідомляє організація, подальше розширення в тому приміщенні було неможливо.

"Наш новий офіс допоможе зміцнити позиції IBU, сприятиме більш ефективній роботі організації. З нетерпінням чекаю початку роботи з колегами в новому офісі", - наводить слова генерального секретаря IBU Нікласа Карлссона прес-служба організації.

Минулий сезон Кубка світу з біатлону був завершений достроково через пандемію коронавірусу.