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В Україні розпочинається державний проект під робочою назвою "Україна - чемпіон!

В Україні розпочинається державний проект під робочою назвою "Україна - чемпіон!
08:19 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини спорту:Зі створення в кожній області об'єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену або спортсменам цього регіону.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак у вівторок на селекторній нараді з головами облдержадміністрацій, в якому взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк, радник глави ОП з питань спорту Олена Говорова та член комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту, легкоатлетка Ольга Саладуха.

"Це буде культова споруда, поряд з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд, - сказав керівник Офісу президента.

Єрмак додав, що цей проект необхідно реалізувати протягом року. "Дуже важливо, і я хочу це підкреслити, щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу і повагу від суспільства і держави", - зазначив він.

Єрмак уточнив, що такі споруди повинні стати "магнітами", які вплинуть на розвиток у регіоні не тільки спорту, але і таких сфер, як туризм.

"Давайте дивитися в майбутнє. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми переможемо епідемію, і будемо рухатися далі. Спорт є невід'ємною частиною життя українців, нашими спортсменами захоплюються у всьому світі", - зазначив він.

Керівник Офісу президента ініціював створення робочої групи, яка опікуватиметься збором пропозицій від керівництва областей стосовно об'єктів, які введуть у проект, і імен спортсменів для їх вшанування.

Український спорт з наступного тижня буде виходити з карантину

Міністр спорту Гутцайт підтримав ініціативу Офісу президента і зазначив, що без розвитку матеріально-технічної бази неможливий розвиток спорту в країні. За його словами, зараз більшість дитячо-юнацьких спортивних шкіл потрібно реконструювати.

"Якщо діти почнуть займатися спортом, то через три-п'ять років ми їх будемо бачити вже на чемпіонатах України, на п'єдесталах, а потім вони будуть вже олімпійцями", - сказав він. 

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Спорт, Підтримка, "Україна - чемпіон!, Державний проєкт, Видатні спортсмени.
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