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Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів

Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів
03:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини спорту:Закінчилися матчі четвертого туру великого командного турніру - Онлайн Кубка націй з шахів.

Збірна Європи, за яку виступає Анна Музичук, з рахунком 3:1 перемогла команду США, Китай обіграв Індію - 2,5:1,5, а збірна "Решти світу"  поступилася команді Росії - 1:3 (Марія Музичук білими фігурами зіграла внічию з Ольгою Гірею).

Турнірне становище: Китай - 7 очок, Європа - 5, США - 5, Росія - 4, "Решта світу" - 2, Індія - 1.

Завтра пройдуть партії 5 і 6 турів.

В Україні розпочинається державний проект під робочою назвою "Україна - чемпіон!

Онлайн Кубок націй проходить в два кола, а 10 травня дві кращі команди зустрінуться в Суперфіналі. Контроль часу - по 25 хвилин кожному + 10 секунд на хід.

Нагадаємо, українки Ганна і Марія Музичук виступають відповідно за збірні Європи і "Решти світу".

Призовий фонд турніру становить 180 тисяч доларів США.

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США, Онлайн, Шахи, Європа.
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