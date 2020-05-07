Легкоатлетка Ольга Ляхова застрягла на карантині в Кенії

Новини спорту:Локдаун застав її в африканській країні.

Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи, що спеціалізується в бігу на 800 метрів, Ольга Ляхова має складності з поверненням додому в Україну з Африки. Вона знаходиться в Кенії.

"У Кенію я їхала на звичайний тренувальний збір, який проходить у високогірному місті Ітен. Приїхала сюди 7 березня, до початку глобальної пандемії. В цей час ще тільки в Китаї були серйозні проблеми. У Європі та Африці практично вірусу не було”, – розповіла Ляхова.

“Збір повинен був закінчитися 4 квітня. Але в кінці березня закрили свої кордони Кенія, а потім і Україна. Вже неможливо було вилетіти з країни. Тому мій збір все ще триває, а кордони в Кенії все ще закриті до цього часу.

Не знаю, коли потраплю додому. На даний момент у мене є зворотний квиток на 31 травня. Але постійно ходять чутки, що локдаун в Кенії хочуть продовжити до середини червня”.