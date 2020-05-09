Новини спорту:На гру допускають до тисячі глядачів.

На Тайвані почали проводити бейсбольні матчі з фанами на трибунах.

У чашу стадіону допускаються до тисячі уболівальників, що сидять на певній відстані один від одного. Проміжні ряди між ними залишають вільними, щоб уникнути розповсюдження коронавірусу.

Сезон на Тайвані стартував без фанів на трибунах, але ліга незабаром запропонувала допустити на місця для глядачів 200 вболівальникам. Центр по контролю захворювань дозволив тисячу.

В Японії ж було вирішено безстроково перенести відновлення чемпіонату після двох спроб призначити дати для повернення матчів.