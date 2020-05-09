Бій Фергюсон проти Гетжі на UFC 249

Новини спорту:Головний поєдинок UFC 249 між Тоні Фергюсоном (35-3) і Джастіном Гетжі (21-2), який пройде вранці 10 травня в Джексонвіллі за порожніх трибун.

Багатостраждальний поєдинок між Хабібом Нурмагомедовим і Тоні Фергюсоном знову зірваний через світову пандемію коронавірусу, змушуючи навіть найзатятіших скептиків ставати прихильником теорії «пороблено». Хабіб не міг залишити Росію ще тоді, коли Дана Уайт щосили намагався врятувати турнір UFC 249 у квітні. І треба сказати, босові UFC це майже вдалося.

Замінити чемпіона на короткому повідомленні погодився Джастін Гетжі, а, щоб обійти карантинні обмеження на спортивні події, шоу повинно було пройти в індіанській резервації. Але дзвінки Уайту з самої верхівки ESPN і Disney поставили крапку в цій епопеї, і останній оплот опору спорту пандемії був зруйнований.

Поєдинок Тоні Фергюсона з Джастіном Гетжі – це не той бій, який хотіли побачити мільйони глядачів цієї весни, але називати його другорядним ні в якому разі не можна. Якщо вивести за дужки Нурмагомедова і його історію взаємин з Тоні Фергюсоном, бій «Бабая» з Гетжі – найкраща страва в легкій вазі і стилістично один з найкращих поєдинків у всій промоції. А, якщо врахувати, що цей мегафайт стане першопрохідцем в поверненні великого спорту на екрани, і до нього буде прикутий колосальний інтерес глядачів, ставлення до нього має бути відповідним.

Якби стояло завдання вмістити анонс цього поєдинку всього в пару слів, то ніяких проблем би не виникло – «Пекельний бій». Голосніше тисячі слів говорять цифри: Тоні Фергюсон не програє з травня 2012 року і веде серію з 12 перемог поспіль, з них 9 дострокових. Для Джастіна Гетжі звук фінального гонгу і зовсім щось дивне і незнайоме – всього двічі за кар’єру він перемагав рішенням.

«El Cucuy» один з найдосконаліших бійців сучасності. Це неперевершений атлет з фантастичною витривалістю, який як риба в воді почувається, як у стійці, так і в партері. За рахунок довгих рук він відмінно працює з дистанції, але не гребує зарубатися на більш комфортній для суперників відстані. Він майстерно постійно тисне на суперників і перманентно завдає шкоди їх здоров’ю.

Джастін Гетжі поступається Тоні в антропометрії, він нижчий, його руки коротші, а дії досить передбачувані. Але «The Highlight» володіє забійними колотухами, які постійно вилітають у бік противника. Розмашисті бокові Джастіна будуть становити серйозну небезпеку для Фергюсона, адже Тоні, при всій своїй непередбачуваності і універсальності, ніколи не був майстром захисту. Фаворит пропускає багато необов’язкових ударів, але його часто виручала здатність швидко відновлюватися і скажений уоркрейт, за рахунок якого він перемолов не одного супротивника.

Бабай напевно пропустить щось важке і в цьому поєдинку, і чи впорається його вестибулярний апарат з вибухівкою Гетжі поки залишається загадкою.

Те, що переможець цього поєдинку стане повноправним претендентом для чемпіона UFC у легкій вазі, обговоренню не підлягає. І справа тут не в виставленому на кін для більшої престижності «тимчасовому» титулі. Фергюсон давним-давно 1-й номер рейтингу, а Джастін Гетжі займає 4-у сходинку (друге і третє місце Дастіна Пор’е і Конора МакГрегора викликають запитання), що не залишить Хабіб Нурмагомедова іншого вибору, окрім як прийняти бій з переможцем завтрашнього файту.

Непередбачуваність Фергюсона грає з ним злий жарт і багато хто прогнозує, що це йому відгукнеться якраз в поєдинку з таким нокаутером, як Джастін.

Такий результат цілком імовірний, але є всі підстави вважати, що тут обійдеться без сюрпризів. Фергюсон неодноразово доводив, що його стиль приносить результат і в боях з по-справжньому серйозними суперниками, в той час як Гетжі, виходячи в октагон з топами, ставав жертвою своєї одноманітності і передбачуваності – поразки Едді Альваресу і Дастіну Пор’е.

У головному бою UFC 249 трапитися може все, що завгодно, але все ж проглядається наступний сценарій. Тоні перероблятиме зарядженого на нокаут противника, а після екватора, коли той сповільниться і буде представляти меншу небезпеку, екзекуція закінчиться зупинкою або фірмовим задушенням у виконанні «Бабая». А це дасть світу можливість восени спостерігати за вже шостою спробою організувати бій Фергюсона з Нурмагомедова.