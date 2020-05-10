Скачать
Неділя, 10.05.2020
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
Чемпион Украины по тайскому боксу был задержан за нарушение правил карантина (Видео)
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
В НБА допускают, что следующий сезон может пройти без зрителей
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию боев UFC 249
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)
Известный украинский борец вызвал Усика на бой без правил (Видео)

Нганну за 20 секунд нокаутував Розенструйка на UFC 249

Нганну за 20 секунд нокаутував Розенструйка на UFC 249
07:00 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новини спорту:Поєдинок завершився блискавичним нокаутом.

На арені американського міста Джексонвілл (Флоріда) проходить турнір зі змішаних єдиноборств UFC 249.

У поєдинку основного карда камерунець Франсіс Нганну на 20-й секунді поєдинку нокаутував Жаірзіньо Розенструйка. Нгану зловив суперника лівим боковим ударом, після чого добив його.

Для Нганну це 15-я перемога в UFC.

Бій Фергюсон проти Гетжі на UFC 249

Після бою Френсіс Нганну зазначив, що здивований викликом від Розенструйка. «Я його вивчив і він був не готовий до того, щоб протистояти мені. Але він кинув виклик, і я не міг його не прийняти», - сказав після бою Нганну.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Нокаут, Франсис Нганну, UFC 249, Поєдинок, Жаірзіньо Розенструйка, Джексонвілл (Флоріда).
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 ПСЖ хоче продовжити оренду Мауро Ікарді
02 Український борець викликав Усика на бій без правил
03 Матч Олімпіко з Ювентусом пройде в Турині без глядачів
04 Колишнього футболіста Динамо заарештували в Хорватії
05 Динамо і Шахтар сплатять Палмейрасу 1,6 мільйона євро
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся