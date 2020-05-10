Нганну за 20 секунд нокаутував Розенструйка на UFC 249

Новини спорту:Поєдинок завершився блискавичним нокаутом.

На арені американського міста Джексонвілл (Флоріда) проходить турнір зі змішаних єдиноборств UFC 249.

У поєдинку основного карда камерунець Франсіс Нганну на 20-й секунді поєдинку нокаутував Жаірзіньо Розенструйка. Нгану зловив суперника лівим боковим ударом, після чого добив його.

Для Нганну це 15-я перемога в UFC.

Після бою Френсіс Нганну зазначив, що здивований викликом від Розенструйка. «Я його вивчив і він був не готовий до того, щоб протистояти мені. Але він кинув виклик, і я не міг його не прийняти», - сказав після бою Нганну.