Представлений календар Діамантової ліги

Новини спорту:Сезон пройде по нестандартному формату.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) офіційно підтвердила, що новий сезон в Діамантовій лізі розпочнеться 14 серпня етапом в Монако, а завершиться в жовтні в Китаї.

Через пандемію коронавіруса кожен етап Діамантової ліги буде окремим змаганням без нарахування очок. Фінал в Цюріху цього року не відбудеться.

Що стосується інших великих змагань, то в календарі легкоатлетичного сезону залишився лише чемпіонат світу з напівмарафону, який пройде в Польщі в жовтні.

З повним календарем сезону в легкій атлетиці можна ознайомитися на офіційному сайті World Athletics.