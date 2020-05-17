У батька Хабіба вражено 75% легень після інсульту

Новини спорту:Друг сім'ї - про стан здоров'я 57-річного Абдулманап Нурмагомедова.

Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів про стан здоров'я Абдулманапа Нурмагомедова, батька і тренера чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.



«Він до сих пір лежить у лікарні в Москві. У нього 75% легень вражено, і він переніс інсульт. Йому зробили шунтування, ввели в кому, і самі лікарі його вивели з коми.



Але він не може розмовляти, стан важкий. Всі сподіваємося на його одужання», - сказав Рабаданов.



Нагадаємо, 25 квітня, 57-річний Абдулманап Нурмагомедов був госпіталізований в лікарню Махачкали, йому діагностували коронавірус. Рік тому Нурмагомедов-старший переніс операцію на серці.