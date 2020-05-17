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У батька Хабіба вражено 75% легень після інсульту

У батька Хабіба вражено 75% легень після інсульту
11:32 Сьогодні Телеграф sport.u Фото: Twitter

Новини спорту:Друг сім'ї - про стан здоров'я 57-річного Абдулманап Нурмагомедова.

Друг сім'ї Нурмагомедова Рамазан Рабаданов розповів про стан здоров'я Абдулманапа Нурмагомедова, батька і тренера чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.
 
«Він до сих пір лежить у лікарні в Москві. У нього 75% легень вражено, і він переніс інсульт. Йому зробили шунтування, ввели в кому, і самі лікарі його вивели з коми.
 
Але він не може розмовляти, стан важкий. Всі сподіваємося на його одужання», - сказав Рабаданов.
 
Нагадаємо, 25 квітня, 57-річний Абдулманап Нурмагомедов був госпіталізований в лікарню Махачкали, йому діагностували коронавірус. Рік тому Нурмагомедов-старший переніс операцію на серці.

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Инсульт, Махачкала, UFC, Абдулманап Нурмагомедов.
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