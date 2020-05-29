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Бостонський марафон вперше скасували за 124-річну історію

Бостонський марафон вперше скасували за 124-річну історію
09:11 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Організатори Бостонського марафону (США) заявили про його скасування в 2020 році через пандемію коронавірусу. 

Марафон в цьому році спочатку планувалося провести 20 квітня. Потім його перенесли на 14 вересня. Тепер він скасований зовсім.

Організатори мають намір провести марафон у віртуальному форматі. Всі, хто був зареєстрований на реальний забіг, отримають можливість взяти участь у віртуальній версії марафону. Для цього потрібно буде пред'явити докази його проходження самому.

Всі, хто оплатив вступний внесок для участі в змаганнях, отримають гроші назад.

Бостонський марафон вперше відбувся в 1897 році і ніколи до цього не скасовувався.

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Бостон, Марафон, Вперше, Скасували.
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