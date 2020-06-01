В Україні стартує масштабна естафета Олімпійського дня-2020

Новини спорту:Національний олімпійський комітет України продовжує слідувати олімпійським цінностям та поширенню ідей активного способу життя.

НОК ініціює масштабну онлайн-естафету Олімпійського дня в Україні, учасником якої може стати кожен бажаючий, повідомляє пресслужба організації.

"Для любителів здорового способу життя та олімпійського руху початок літа завжди асоціюється з традиційним всеукраїнським проєктом Національного олімпійського комітету України - "Олімпійським днем". Тож з 1 по 19 червня знімайте відео з занять улюбленим видом спорту, викладайте його у своїх соціальних мережах та отримуйте приємні олімпійські подарунки", - йдеться у повідомленні.

Деталі участі за цим посиланням.

Щороку масштабний спортивно-сімейний захід, який приурочений до дня заснування Міжнародного олімпійського комітету (23 червня 1894 року), збирає тисячі шанувальників спорту по всій країні.