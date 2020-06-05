Другий етап виходу НХЛ з карантину стартує 8 червня

Новини спорту:Франшизам дозволять відкрити бази для добровільних тренувань.

Другий етап виходу Національної хокейної ліги з карантину стартує в понеділок, 8 червня.

Другий етап передбачає, що франшизам дозволять відкрити тренувальні бази для хокеїстів і їх занять як в індивідуальному порядку, так і в невеликих групах (максимум шести чоловік одночасно).

При цьому НХЛ підкреслює, що до тренувань в рамках другого етапу хокеїсти зможуть приступати тільки добровільно.

Раніше ліга затвердила формат плей-офф за участю 24 команд. Регулярний чемпіонат довелося завершити достроково на тлі пандемії COVID-19.

НХЛ і профспілка хокеїстів продовжують переговори про відновлення матчів. Поки конкретної дати рестарту чемпіонату немає.