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Другий етап виходу НХЛ з карантину стартує 8 червня

Другий етап виходу НХЛ з карантину стартує 8 червня
12:15 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Франшизам дозволять відкрити бази для добровільних тренувань.

Другий етап виходу Національної хокейної ліги з карантину стартує в понеділок, 8 червня.

Другий етап передбачає, що франшизам дозволять відкрити тренувальні бази для хокеїстів і їх занять як в індивідуальному порядку, так і в невеликих групах (максимум шести чоловік одночасно).

При цьому НХЛ підкреслює, що до тренувань в рамках другого етапу хокеїсти зможуть приступати тільки добровільно.

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Раніше ліга затвердила формат плей-офф за участю 24 команд. Регулярний чемпіонат довелося завершити достроково на тлі пандемії COVID-19.

НХЛ і профспілка хокеїстів продовжують переговори про відновлення матчів. Поки конкретної дати рестарту чемпіонату немає.

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НХЛ, Карантин, Хокей, Вихід з карантину.
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