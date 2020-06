Макгрегор оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заявив, що завершує кар'єру.

«Привіт хлопці. Я вирішив зав'язати з боями. Дякую всім вам за ці дивовижні спогади. Як же це було круто.

Що б ви не захотіли, воно буде вашим», - написав Конор в твіттері.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ