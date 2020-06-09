Скачать
Вівторок, 09.06.2020
Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
Украинские теннисисты сыграют на выставочном турнире в Сербии
Украинские теннисисты сыграют на выставочном турнире в Сербии
Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо
Турецкий тренер заинтересован в работе в Динамо
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring
Гвоздик опередил чемпиона мира Бивола в рейтинге полутяжей по версии Thе Ring

"Нам вдалося розпалити вогонь": Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом

"Нам вдалося розпалити вогонь": Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом
03:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Спортсмени Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль і баскетболіст Пау Газоль зібрали понад 14 млн євро на боротьбу з наслідками коронавірусу і на допомогу людям, які постраждали від пандемії, повідомляє УНН з посиланням на El Mundo.

Рафаель Надаль повідомив, що йому і баскетболістові Пау Газолю вдалося перевершити план зі збору коштів для допомоги постраждалим від пандемії коронавірусу. В цілому було пожертвувано 14 млн євро.

"Я думаю, що ми досягли чогось дуже значимого. Нам вдалося розпалити вогонь, але реакція наших друзів і знайомих була вражаючою", - написав Надаль в соціальних мережах.

Пакьяо планує балотуватися в президенти Філіппін у 2022 році

Зауважимо, що Надаль двократний олімпійський чемпіон з тенісу та 19-кратний переможець турнірів "Великого шолому", а Газоль двічі вигравав НБА, а також одного разу чемпіонат світу з баскетболу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рафаэль Надаль, Пау Газоль, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Нам вдалося розпалити вогонь": Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся