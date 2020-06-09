"Нам вдалося розпалити вогонь": Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом

Новини спорту:Спортсмени Надаль та Газоль зібрали 14 млн євро на боротьбу з коронавірусом.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль і баскетболіст Пау Газоль зібрали понад 14 млн євро на боротьбу з наслідками коронавірусу і на допомогу людям, які постраждали від пандемії, повідомляє УНН з посиланням на El Mundo.

Рафаель Надаль повідомив, що йому і баскетболістові Пау Газолю вдалося перевершити план зі збору коштів для допомоги постраждалим від пандемії коронавірусу. В цілому було пожертвувано 14 млн євро.

"Я думаю, що ми досягли чогось дуже значимого. Нам вдалося розпалити вогонь, але реакція наших друзів і знайомих була вражаючою", - написав Надаль в соціальних мережах.

Зауважимо, що Надаль двократний олімпійський чемпіон з тенісу та 19-кратний переможець турнірів "Великого шолому", а Газоль двічі вигравав НБА, а також одного разу чемпіонат світу з баскетболу.