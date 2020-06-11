МОК може виключити важку атлетику з програми Олімпійських ігор

Все через корупційний скандал імені колишнього президента організації Аджана.

Міжнародний олімпійський комітет може виключити важку атлетику з програми Олімпійських ігор.

Приводом для радикального рішення може послужити скандал, який розгорівся на початку червня. Юрист Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) представив доповідь, у якій керівництво Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) на чолі з екс-президентом Тамашем Аджані звинувачується в корупційній діяльності.

«Ми дуже чітко донесли, що в залежності від результатів діяльності спостережної комісії за IWF залишаємо за собою право на дуже далекосяжні заходи, включаючи питання присутності важкої атлетики в програмі Олімпійських ігор», – розповів президент МОК Томас Бах.

Бах додав, що залучені у розслідування справи функціонери не будуть допущені до наступної Олімпіади, яка пройде в Токіо влітку 2021 року.

Керівництво IWF на чолі з Аджаном звинувачується в приховуванні 40 випадків вживання допінгу і 10,4 мільйона доларів, які повинні були нараховуватися у вигляді штрафів за порушення антидопінгових правил.

81-річний угорець Аджан займав посаду президента з 2000 року до квітня року нинішнього. У структурі організації він працював ще з середини 1970-х.