Скачать
П'ятниця, 19.06.2020
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Голевой триумф Бензема - в обзоре матча Реал - Валенсия
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Завацкая выиграла теннисный мини-турнир во Франции
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Украинец сразиться с россиянином на "Бойцовском острове" UFC
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)
Флорес-младший победил Руиса в главном бою вечера бокса Top Rank (Фото, Видео)

Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках

Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках
18:27 Сьогодні Телеграф sportarena.com unsplash.com
Другий збір розпочнеться 29 червня в Поклюці. Запись Збірна України з біатлону завершила перший збір в Сянках впервые появилась sportarena.com.

Збірна України з біатлону завершила перший навчально-тренувальний збір, який проходив в Сянках (Яворові). Чоловіча та жіноча команди працювали під керівництвом Юрая Санітри.

Метою збору була робота зі зброєю, функціональна робота і силові заняття. 29 червня, після невеликого відпочинку, українські біатлоністи вирушать на другий збір в Поклюці (Словенія).

Раніше стали відомі склади чоловічої та жіночої команд на сезон-2020/21. Відзначимо, що Олена Підгрушна і Юлія Джима будуть тренуватися під керівництвом словенського фахівця Уроша Велепца.

Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані

Нагадаємо, що відкриття сезону-2020/21 пройде в Контіолахті (Фінляндія) 27 листопада. Чемпіонат світу прийме Поклюка. Літню світову першість в Рупольдінгу було скасовано у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Биатлон, Спорт, Тренування.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Завацька вийшла в фінал виставкового турніру у Франції
02 Захисник Арсеналу Марі вибув до кінця сезону через травму
03 Український марафонець знайдений мертвим на горі Фудзіяма в Японії
04 Реал Сосьєдад програв Алавесу на виїзді
05 Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся