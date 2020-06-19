Українська збірна з біатлону завершила перший тренувальний збір в Сянках

Другий збір розпочнеться 29 червня в Поклюці. Запись Збірна України з біатлону завершила перший збір в Сянках впервые появилась sportarena.com.

Збірна України з біатлону завершила перший навчально-тренувальний збір, який проходив в Сянках (Яворові). Чоловіча та жіноча команди працювали під керівництвом Юрая Санітри.

Метою збору була робота зі зброєю, функціональна робота і силові заняття. 29 червня, після невеликого відпочинку, українські біатлоністи вирушать на другий збір в Поклюці (Словенія).

Раніше стали відомі склади чоловічої та жіночої команд на сезон-2020/21. Відзначимо, що Олена Підгрушна і Юлія Джима будуть тренуватися під керівництвом словенського фахівця Уроша Велепца.

Нагадаємо, що відкриття сезону-2020/21 пройде в Контіолахті (Фінляндія) 27 листопада. Чемпіонат світу прийме Поклюка. Літню світову першість в Рупольдінгу було скасовано у зв’язку з пандемією коронавірусу.