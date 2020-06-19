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Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані

Футбол в Бразилії повернувся матчем на порожній Маракані
10:22 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Країна посідає друге місце за кількістю жертв від COVID-19.

Футбол в Бразилії повернувся: після тримісячної перерви Фламенго обіграв Бангу (3:0).

Матч Ліги Каріока – регіонального чемпіонату штату Ріо-де-Жанейро – проходив на порожньому стадіоні Маракана.

Інші чемпіонати штатів, які зазвичай проводяться з січня по квітень, перед початком національної першості, поки не оголосили про дати відновлення матчів.

При цьому дві провідні команди Ліги Каріока, Ботафого і Флуміненсе, відмовилися від участі в своїх найближчих матчах.

Захисник Арсеналу Марі вибув до кінця сезону через травму

Бразилія – на другому місці в світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом. Більше людей захворіли COVID-19 тільки в США.

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Бразилия, Футбол, Маракана.

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Телеграф
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