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Захисник Арсеналу Марі вибув до кінця сезону через травму

Захисник Арсеналу Марі вибув до кінця сезону через травму
22:56 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Іспанець зіграв лише в трьох матчах за Канонірів.

Захисник Арсеналу Пабло Марі вибув до кінця сезону через серйозну травму гомілковостопного суглоба.

Іспанець травмувався на 24-й хвилині вчорашнього матчу з Манчестер Сіті (0:3). Швидше за все, йому знадобиться операція.

Арсенал орендував Марі у Фламенго взимку, угода розрахована до кінця сезону 2019/20. З тих пір Пабло зіграв в трьох матчах за Канонірів.

У матчі з Манчестер Сіті пошкодився і півзахисник Граніт Джака. У швейцарця проблеми з щиколоткою, але він повинен відновитися до кінця сезону.

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Арсенал займає дев’яте місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги за дев’ять турів до кінця чемпіонату. У суботу команда Мікеля Артети зіграє з Брайтоном.

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Травма, Пабло Мари, Захисник Арсеналу.

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Телеграф
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