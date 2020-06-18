Захисник Арсеналу Марі вибув до кінця сезону через травму

Іспанець зіграв лише в трьох матчах за Канонірів.

Захисник Арсеналу Пабло Марі вибув до кінця сезону через серйозну травму гомілковостопного суглоба.

Іспанець травмувався на 24-й хвилині вчорашнього матчу з Манчестер Сіті (0:3). Швидше за все, йому знадобиться операція.

Арсенал орендував Марі у Фламенго взимку, угода розрахована до кінця сезону 2019/20. З тих пір Пабло зіграв в трьох матчах за Канонірів.

У матчі з Манчестер Сіті пошкодився і півзахисник Граніт Джака. У швейцарця проблеми з щиколоткою, але він повинен відновитися до кінця сезону.

Арсенал займає дев’яте місце в турнірній таблиці англійської Прем’єр-ліги за дев’ять турів до кінця чемпіонату. У суботу команда Мікеля Артети зіграє з Брайтоном.