Реал Сосьєдад програв Алавесу на виїзді

Обидва м'ячі були забиті в другому таймі.

Алавес обіграв Реал Сосьєдад в матчі 29-го туру чемпіонату Іспанії.

В обох таймах господарі поля були помітно гостріше біля чужих воріт, а на 56-й хвилині вони вийшли вперед завдяки голу 19-річного Борхи Сайнса.

Шанси Сосьєдаду на порятунок помітно погіршилися на 82-й хвилині після видалення Хосеба Салдуа, але незабаром арбітр зрівняв склади команд, вигнавши з поля Томаса Піньє. Втім, гостям це не допомогло, а в самому кінці гри другий м’яч забив Мартін Агіррегабірія.

За підсумками туру Сосьєдад пропустив на четверте місце Атлетіко, зараз Матрасники випереджають басків на два очки. Алавес піднявся на 13-ту позицію.

У наступному турі Реал Сосьєдад вдома зіграє з мадридським Реалом, Алавес відправиться в гості до Сельти.

Алавес – Реал Сосьєдад 2:0 (0:0)Голи: Борха Сайнс, 56, Агіррегабірія, 90+6