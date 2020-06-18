Європейський відбір на ЧС-2022 почнеться у березні наступного року

З ким зіграє українська збірна - поки невідомо.

На сьогоднішньому засіданні Виконавчого комітету УЄФА було затверджено орієнтовні дати початку відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022. Європейський відбір повинен початися в березні наступного року і закінчиться через рік поєдинками плей-офф.

Що стосується місця і дати проведення жеребкування відбіркового циклу, то ця інформація буде затверджена пізніше. Поки ж необхідно, щоб рішення щодо європейського відбору на ЧС-2022 було прийнято на засіданні ФІФА.

Безпосередньо у фінальну частину чемпіонату світу-2022 вийдуть 10 переможців груп, а також три учасники плей-офф. До нього увійдуть 12 команд: 10 – серед тих, хто посів друге місце, а також найкращі дві команди Ліги націй. Сам плей-офф буде складатися з двох раундів.

На ЧС-2022, який відбудеться в Катарі, зіграють 32 команди. Крім 13 путівок від Європи, ще 5 отримає Африка, 4-5 – Південна Америка і Азія, КОНКАКАФ і Океанія отримають 3-4 і 0-1 путівок відповідно, залежно від результатів міжконтинентального плей-офф. Остання путівка дістанеться Катару на правах господаря мундіалю.

Україна через рік візьме участь у перенесеному Євро-2020, де її суперниками будуть Нідерланди, Австрія і переможець плей-офф, що представляє Шлях D. У Лізі націй, яка стартує на початку вересня, опонентами синьо-жовтих стануть Німеччина, Іспанія і Швейцарія.