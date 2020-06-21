Анна Музичук розкрила свої плани на майбутнє

Українська прима шахів розповіла, що жадає стати чемпіонкою світу з класичного стилю.

Українська шахістка, дворазова чемпіонка світу Анна Музичук поділилась планами на майбутнє та розповіла про свої цілі.

Її слова цитує playpro.media:

"Ми з Марією - активні професійні шахістки. Зараз ми плануємо продовжувати свої кар'єри. Скільки це ще триватиме сказати важко. Поки ми будемо успішними, поки у нас будуть такі високі результати, ми будемо продовжувати.

Моя мета - стати чемпіонкою світу з класичних шахів. У нас є три контролі: класичні, швидкі і блискавичні шахи.

У двох контролях я вже була чемпіонкою світу, а ось в класичних шахах я поступилася у фіналі в 2017 році. Тому моя мета - виграти чемпіонат світу з класичних шахів" – сказала вона.