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Анна Музичук розкрила свої плани на майбутнє

Анна Музичук розкрила свої плани на майбутнє
Оновлено 10:29 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Twitter
Українська прима шахів розповіла, що жадає стати чемпіонкою світу з класичного стилю.

Українська шахістка, дворазова чемпіонка світу Анна Музичук поділилась планами на майбутнє та розповіла про свої цілі.

Її слова цитує playpro.media:

"Ми з Марією - активні професійні шахістки. Зараз ми плануємо продовжувати свої кар'єри. Скільки це ще триватиме сказати важко. Поки ми будемо успішними, поки у нас будуть такі високі результати, ми будемо продовжувати.

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Моя мета - стати чемпіонкою світу з класичних шахів. У нас є три контролі: класичні, швидкі і блискавичні шахи.

У двох контролях я вже була чемпіонкою світу, а ось в класичних шахах я поступилася у фіналі в 2017 році. Тому моя мета - виграти чемпіонат світу з класичних шахів" – сказала вона.

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Все по темі:

Шахи, Анна Музичук, Марія Музичук.

Автор:

Телеграф
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