Українець Антон Коробов здолав шахового короля Карлсена

Новини спорту:Попри всесвітній карантин, число шахових турнірів для елітних гросмейстерів збільшується.

Шахісти можуть спокійно грати на відстані. Єдина перепона - не можна відслідкувати, чи не шахраюють шановні учасники. Але досвід показує, що це - прерогатива слабких гравців. До елітних шахістів є повна довіра.

Отож, не встигли зіграти Кубок націй, як пройшов Меморіал Вільгельма Стейніца. Причому, в ньому грали ті шахісти, які не виступали в Кубку націй. Їх було 10, і вони зіграли у двоколовому бліц-турнірі. Контроль часу був 3 хвилини на партію плюс дві секунди за кожний зроблений хід, починаючи з першого. Призовий фонд - 30 тисяч доларів.

Приємно, що серед учасників був і український гросмейстер Антон Коробов. Фаворитом турніру справедливо вважався чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен. Він і очолив турнірну таблицю на старті – 2,5 очка з 3-х. Але у четвертому турі йому довелося зустрітися з українцем, який на той момент відставав на один пункт.

Антон, який грав білими, після дебюту отримав невелику, але стійку перевагу. Суперники поміняли ферзів, а пішакова структура була симетричною. Проте необережний хід чорних дозволив харків’янину виграти якість. Попри шалений опір, Коробов технічно довів партію до перемоги.

У подальшому Антон грав зі змінним успіхом, то перемагаючи, то поступаючись. На жаль, на фініші змагань харківʼянин двічі програв, хоча мав одну виграшну позицію і одну – рівну. Це принесло йому у підсумку 7,5 очка з 18-ти.

А от Магнус Карлсен, незважаючи на кілька осічок, легко виграв турнір. Москвич Даніїл Дубов, який довгий час тримався на чолі таблиці, на фініші знизив швидкість і посів друге місце.

Підсумки турніру: Карлсен – 12 очок з 18-ти, Дубов – 10, Петро Свідлер (Росія) – 9,5, Шахріяр Мамедʼяров (Азербайджан), Джеффрі Сюн (США) та Ле Куанг Льєм (В’тнам) – по 9, Коробов та Бу Сянчжі (Китай) – по 7,5 очка, Давід Антон (Іспанія) – 6,5. Останнім став Олександр Грищук (Росія).