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Третій бій Міочіча і Кормьє відбудеться 15 серпня в Лас-Вегасі

Третій бій Міочіча і Кормьє відбудеться 15 серпня в Лас-Вегасі
14:07 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter
Він пройде без глядачів.

Уже третій поєдинок між американцями Стіпе Міочічем і Деніелом Кормьє відбудеться 15 серпня в Лас-Вегасі на арені UFC APEX.

Президент UFC Дана Вайт повідомив, що бій пройде без глядачів в рамках івенту UFC 252. У матчі-реванші Кормьє спробує повернути собі титул чемпіона у важкій вазі, який програв Міочічу в серпні минулого року.

У першому бою, який відбувся ще в липні 2018 року, Кормьє переміг Міочіча нокаутом в першому раунді.

Чемпіон UFC у важкій вазі Міочіч оголосив про повернення до октагону

З моменту проведення їх поєдинку в минулому році ні Міочіч, ні Кормьє не брали участі в будь-яких боях.

Всього на рахунку 37-річного Міочіча 22 бої (19-3-15 КО), Кормьє провів 25 поєдинків (22-2-8 КО).

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Все по темі:

Лас-Вегас, Бій, Міочіч, Кормьє, UFC APEX.

Автор:

Телеграф
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