Чемпіонат Європи з велошосе перенесений з Італії до Франції

У Плуа (Франція) 24-28 серпня планують провести чемпіонат Європи і першість серед молоді та юніорів з велоспорту на шосе.

Турнір перенесений через наслідки пандемії з італійського Тренто з 9-13 вересня, повідомляє Європейський союз велосипедистів (UEC).

Тренто постарається провести чемпіонат Європи в 2021 році. Нові дати і місце проведення через пандемію носять попередній характер.

24 серпня юніори, "андери" і еліта повинні будуть провести індивідуальні гонки з роздільним стартом. 26 серпня групові гонки заплановані у чоловіків і в молодіжній категорії (до 23 років) у жінок, 27 серпня - у "андеров" і жінок, 28-го - у юніорів та юніорок, а також пройде змішана естафета.