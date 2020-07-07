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Вівторок, 07.07.2020
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Чемпіонат Європи з велошосе перенесений з Італії до Франції

Чемпіонат Європи з велошосе перенесений з Італії до Франції
10:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У Плуа (Франція) 24-28 серпня планують провести чемпіонат Європи і першість серед молоді та юніорів з велоспорту на шосе.

Турнір перенесений через наслідки пандемії з італійського Тренто з 9-13 вересня, повідомляє Європейський союз велосипедистів (UEC).

Тренто постарається провести чемпіонат Європи в 2021 році. Нові дати і місце проведення через пандемію носять попередній характер.

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24 серпня юніори, "андери" і еліта повинні будуть провести індивідуальні гонки з роздільним стартом. 26 серпня групові гонки заплановані у чоловіків і в молодіжній категорії (до 23 років) у жінок, 27 серпня - у "андеров" і жінок, 28-го - у юніорів та юніорок, а також пройде змішана естафета.

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Италия, Франция, Велоспорт.

Автор:

Телеграф
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