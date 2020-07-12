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UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)

UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)
Оновлено 12:45 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Грант розповів главі UFC про зламаної щелепи в бою з Дейем і отримав бонусні 50 тисяч доларів за поєдинок.

В ніч з 11 на 12 липня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі  відбувся черговий турнір UFC, головною подією якого став поєдинок між Камару Усманом і Хорхе Масвідалом. 

Однак бонуси за кращий бій вечора дісталися не їм, а бійцю найлегшої ваги Дейві Гранту та напівважковаговику Джирі Прохазці, які нокаутували Мартіна Дея і Волкана Оздеміра відповідно.

Поєдинок Грант - Дей було завершено в середині третього раунду: на позначці 2:38 Грант нокаутував суперника. Для 34-річного англійця ця перемога стала 12-ю при чотирьох поразках. 31-річний американець програв 4-й бій з дванадцяти.

 
 
 
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@daveygrantmma

Допис, поширений Dana White (@danawhite)

UFC 249: Усман не лишив шансів Масвідалю

Відомо, що після бою Грант сказав главі UFC Дейна Уайтом, що зламав щелепу в першому раунді. Він додав, що бонус в 50 тисяч доларів (приз за виступ вечора або бій вечора - ред.) по закінченню турніру змінить його життя. 

На що Уайт відповів: "Ми подумаємо над цим". І все таки було вирішено виділити Гранту цю суму.

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Все по темі:

Дана Уайт, UFC, Дейві Грант.

Автор:

Телеграф
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