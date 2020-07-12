UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)

В ніч з 11 на 12 липня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі відбувся черговий турнір UFC, головною подією якого став поєдинок між Камару Усманом і Хорхе Масвідалом.
Однак бонуси за кращий бій вечора дісталися не їм, а бійцю найлегшої ваги Дейві Гранту та напівважковаговику Джирі Прохазці, які нокаутували Мартіна Дея і Волкана Оздеміра відповідно.
Поєдинок Грант - Дей було завершено в середині третього раунду: на позначці 2:38 Грант нокаутував суперника. Для 34-річного англійця ця перемога стала 12-ю при чотирьох поразках. 31-річний американець програв 4-й бій з дванадцяти.
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Відомо, що після бою Грант сказав главі UFC Дейна Уайтом, що зламав щелепу в першому раунді. Він додав, що бонус в 50 тисяч доларів (приз за виступ вечора або бій вечора - ред.) по закінченню турніру змінить його життя.
На що Уайт відповів: "Ми подумаємо над цим". І все таки було вирішено виділити Гранту цю суму.