UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)

Грант розповів главі UFC про зламаної щелепи в бою з Дейем і отримав бонусні 50 тисяч доларів за поєдинок.

В ніч з 11 на 12 липня на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі відбувся черговий турнір UFC, головною подією якого став поєдинок між Камару Усманом і Хорхе Масвідалом.

Однак бонуси за кращий бій вечора дісталися не їм, а бійцю найлегшої ваги Дейві Гранту та напівважковаговику Джирі Прохазці, які нокаутували Мартіна Дея і Волкана Оздеміра відповідно.

Поєдинок Грант - Дей було завершено в середині третього раунду: на позначці 2:38 Грант нокаутував суперника. Для 34-річного англійця ця перемога стала 12-ю при чотирьох поразках. 31-річний американець програв 4-й бій з дванадцяти.

Переглянути цей допис в Instagram @daveygrantmma Допис, поширений Dana White (@danawhite) 11 Лип 2020 р. о 3:51 PDT

Відомо, що після бою Грант сказав главі UFC Дейна Уайтом, що зламав щелепу в першому раунді. Він додав, що бонус в 50 тисяч доларів (приз за виступ вечора або бій вечора - ред.) по закінченню турніру змінить його життя.

На що Уайт відповів: "Ми подумаємо над цим". І все таки було вирішено виділити Гранту цю суму.